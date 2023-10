Infortuni sul lavoro in aumento in Abruzzo: i dati Inail nei primi nove mesi del 2023

Meno morti sul lavoro in Italia nei primi nove mesi del 2023 secondo i dati Inail, con un aumento però al sud e nelle isole: l’Abruzzo è dove è stato registrato un maggiore aumento. Secondo i dati Inail nazionali rilevati al 30 settembre di ciascun anno sono state 761 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate:29 in meno rispetto alle 790 registrate nel periodo gennaio-settembre 2022, 149 in meno rispetto al 2021, 166 in meno rispetto al 2020 e 19 in meno rispetto al 2019. Per i primi nove mesi del 2023 rispetto al pari periodo del 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, è stato registrato un decremento dei casi mortali in itinere, scesi da 216 a 168, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 574 a 593. Il calo ha riguardato sia l’industria e servizi (da 668 a 651 decessi) che l’agricoltura (da 97 a 85), mentre nel Conto Stato i decessi sono stati 25 in entrambi i periodi.

Da un’analisi territoriale emerge un aumento maggiore in Abruzzo con 12 incidenti dall’esito mortale verificatisi sul lavoro: l’ultimo in ordine di tempo nel chietino quello alla Sabino Esplodenti di Casalbordino dove a settembre tre operai hanno perso tragicamente la vita.

Le regioni che presentano i maggiori aumenti sono state anche il Friuli Venezia Giulia (+11), la Campania (+10), la Liguria (+6) e l’Umbria (+5), mentre i cali più consistenti sono quelli rilevati in Toscana (-19), Lombardia (-11), Emilia Romagna e Lazio (-7 ciascuna). In generale invece, negli ultimi mesi l’Inail ha rilevato un calo di infortuni sul lavoro nel Nord-Ovest (da 219 a 202 casi), nel Nord-Est (da 173 a 166 casi) e al Centro (da 164 a 138) e un incremento al Sud (da 169 a 189) e nelle Isole (da 65 a 66).