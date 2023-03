Inaugurato a Vasto il monumento dedicato a don Milani a cento anni dalla nascita [FOTO]

Un monumento in bronzo, opera dell’artista Vanni Macchiagodena dedicato al fondatore della scuola di Barbiana. La cerimonia si è tenuta in via Don Lorenzo Milani, angolo via dei Conti Ricci.

“La statua– ha evidenziato Bianca Campli, presidente Club per l’Unesco di Vasto - ritrae un ragazzo povero simbolo degli ‘Ultimi’, a cui il sacerdote dedicava tutte le sue energie morali, seduto su una panchina intento a leggere un libro, a monito della forza di riscatto e di emancipazione della cultura”.

“Don Milani è stato un testimone della cultura a 360 gradi - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta portando i saluti del sindaco Menna - ha vissuto il suo essere cristiano in maniera autentica. L’istruzione non è semplicemente uno dei diritti costituzionalmente garantiti ed universalmente riconosciuti, ma diventa il più importante veicolo del sapere per un’umanità degna della sua natura. Ed è inoltre, l’unico mezzo per annullare le differenze, abbattere le divisioni, unire per una comune speranza di pace".

A portare il saluto della Regione Abruzzo, che ha dato il patrocinio e un piccolo contributo, c’era la consigliera regionale Sabrina Bocchino.