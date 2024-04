Tutto quello c'è da sapere sul Giro d'Abruzzo a Chieti: percorso, orari, divieti e limitazioni

È martedì 9 aprile il giorno del Giro d'Abruzzo, con la prima tappa, da Vasto a Pescara, che passerà anche sul territorio di Chieti, con 150 ciclisti professionisti e la carovana di squadre, auto, moto e mezzi di soccorso.

In particolare, la gara arriverà in città fra le 14.03 e le 14.32 circa, proveniente dallo svincolo della S.S. Piceno Aprutina, e percorrendo poi via F. Masci, via Picena, viale Gran Sasso, piazza Falcone e Borsellino, via Madonna degli Angeli, piazza monsignor Venturi, via Madonna della Misericordia, via Colonnetta, piazzale Marconi, viale Abruzzo, via Tirino, per poi proseguire verso il territorio di Cepagatti e raggiungere il traguardo a Pescara, dove è previsto l'arrivo tra le ore 15.20 e le ore 15.40 circa.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della competizione sportiva, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle seguenti strade attraversate dal percorso di gara della tappa del Giro d'Abruzzo, per il giorno 9 aprile, dalle ore 8 alle 15: via F. Masci (tratto di competenza), via Picena, viale Gran Sasso, piazza Falcone e Borsellino, via Madonna degli Angeli, piazza monsignor Venturi, via Madonna della Misericordia, via Colonnetta, piazzale Marconi, viale Abruzzo, via Tirino (tratto di competenza).

Su tutte le strade citate in precedenza, oltre che nelle aree di intersezione che vi sboccano, nella stessa giornata di martedì ci sarà il divieto di transito veicolare, dalle ore 13.15 e fino a cessate esigenze. Saranno istituite diverse deviazioni e limitazioni, come indicate di seguito, durante il periodo di chiusura al transito.

In particolare, ci sarà la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra via Masci e via Picena; l'obbligo di svolta a sinistra su via L. Camarra, in direzione piazza Garibaldi, per i veicoli in uscita da via Nicolino; l'obbligo di svolta a sinistra su via F. Salomone, in direzione piazza Garibaldi, per i veicoli in uscita da via L. Camarra - lato via Milano; obbligo di svolta a sinistra su via F. Salomone, in direzione via S. Olivieri, per i veicoli in uscita da piazza Garibaldi, da via Valera, da via Porta Pescara; obbligo di svolta a destra su via Amiense, in direzione piazza Matteotti, per i veicoli in uscita da piazza Garibaldi; l'obbligo di svolta a sinistra su piazza Garibaldi - lato via F. Salomone, per i veicoli provenienti da piazza Garibaldi - lato via N. da Guardiagrele; il divieto di transito veicolare in via del Tricalle, all'intersezione con via F. Salomone; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra via Picena e via dei Peligni; l'obbligo di svolta a destra su via dei Peligni, in direzione piazzale Tricalle, per i veicoli in uscita da via degli Ernici; l'obbligo di svolta a sinistra su via dei Peligni, in direzione piazzale Tricalle, per i veicoli in uscita da via Arenazze - secondo tratto; la chiusura delle uscite su via dei Peligni e su via dei Marsi presso la rotatoria posta alla confluenza di dette strade con piazzale Tricalle; l'obbligo di svolta a destra verso via dei Peligni, per i veicoli in uscita su via dei Marsi dallo scorrimento veloce; la chiusura dell'uscita su piazzale Tricalle, in direzione via dei Peligni, presso la rotatoria posta alla confluenza di piazzale Tricalle, via dei Frentani e via dei Vestini; il divieto di transito veicolare in via Don Minzoni, all'intersezione con via S. Olivieri; il divieto di transito veicolare in Via Arenazze, all'intersezione con Via S. Olivieri; il divieto di transito veicolare in Via Ciampoli, all'intersezione con Via S. Olivieri; l'obbligo di svolta a sinistra su via Madonna degli Angeli, in direzione via A. Herio, per i veicoli in uscita da via Saponari; l'obbligo di svolta a destra su via Madonna degli Angeli, in direzione via A. Herio, per i veicoli in uscita da via De Turre, via Baroncini e via Antinori; il divieto di transito veicolare in via Madonna degli Angeli, all'intersezione con via A. Herio; l'obbligo di svolta a destra su via A. Herio, in direzione largo Cavallerizza, per i veicoli in uscita da via Spaventa; il divieto di transito veicolare in via Santarelli, all'intersezione con via Madonna degli Angeli; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra viale Maiella, piazza Monsignor Venturi e via Madonna degli Angeli; l'obbligo di svolta a destra su viale Maiella, in direzione via per Popoli, per i veicoli in uscita da via Madonna della Vittoria; l'obbligo di svolta a sinistra su viale Maiella, in direzione Via per Popoli, per i veicoli in uscita da via De Turre; l'obbligo di svolta a sinistra su viale Maiella, in direzione via per Popoli, per i veicoli in uscita da via delle Fornaci; la chiusura dell'uscita su viale Maiella, presso la rotatoria posta alla confluenza con via per Popoli e via G.C.Spatocco; la chiusura dell'uscita su via Palizzi, presso la rotatoria posta alla confluenza con via Maestri del Lavoro, via Pescara e via M. da Caramanico; il divieto di transito veicolare in via Vasto, all'intersezione con via Ortona; il divieto di transito veicolare in via Avezzano, all'intersezione con via Ortona; il divieto di transito veicolare in via De Virgiliis, all'intersezione con via M. da Caramanico;

la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra piazzale Marconi, viale Abruzzo e viale B. Croce; l'obbligo di svolta a destra su viale B. Croce, in direzione Madonna delle Piane, per i veicoli in uscita da via Pietrocola; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra viale Abruzzo e via Ortona; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra viale Abruzzo e via Mattei; il divieto di transito veicolare in via Mattei, all'intersezione con via Piaggio; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza tra via Aterno, via Tirino, viale Abruzzo e via Madonna della Vittoria; l'obbligo di svolta a destra su via Madonna della Vittoria - parte a monte, per i veicoli in

uscita da via Liri; l'obbligo di svolta a sinistra su via Aterno, in direzione Brecciarola, per i veicoli in uscita da via Gizio; l'obbligo di svolta a destra verso via Gizio, per i veicoli provenienti da via Aterno - lato Brecciarola; la chiusura della rotatoria posta alla confluenza di via Tirino con la traversa che conduce al centro vommerciale Megalò e con via Vella; la chiusura della rotatoria di via Tirino, in prossimità del ponte delle Fascine.