Giorgia Martinelli è Miss Adriatico nella tappa di Sambuceto

Aspira ad una carriera da insegnante di scienze sportive la nuova reginetta della bellezza eletta nello spazio all'aperto del Centro d'Abruzzo di Sambuceto, a San Giovanni teatino.

Si chiama Giorgia Martinelli ed è stata premiata con la fascia, il diadema della stilista montesilvanese Monia Monti e con il lasciapassare per le finali regionali di Castilenti dall'assessore al turismo Paolo Cacciagrano e dalla modella Barbara Di Marco.

In giuria, tra i presenti, anche gli attori Lorenzo Del Conte e Alessandro Febo. Lo spettacolo è stato presentato dal giornalista Paolo Minnucci con le selezioni musicali curate da Marco Corneli e Andrea Angelozzi, le coreografie da Roberta Mezzanotte, e le fotografie scattate da Carlo Vernamonte.

Le 20 ragazze in gara hanno sfilato prima in versione elegante, poi in bikini ed infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale della 47^ edizione della rassegna. Di assoluto livello gli ospiti che si sono alternati tra un quadro moda e l'altro, dal vincitore del Festival della Melodia Maurizio Tocco agli allievi delle scuole di danza "Emozioni in movimento" di Spoltore e "Professione danza" di Pescara che hanno dato un tocco di ulteriore qualità all'unica manifestazione di moda patrocinata dal consiglio regionale d'Abruzzo.

Alla fine gli altri titoli sonno andati ad Alisia Strugaru Miss Acqua & Sapone, Alessia Cirone Miss intimo Unigross, Ilaria Di Lena Miss caffè Mokambo, Shara De Petra Miss Spiedì arrosticini, Alisè Patragnone Miss vini Lampato e Siria Buccella Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo.

Prossimi appuntamenti con il tour della bellezza di Miss Adriatico saranno il 1° agosto allo Stadio del Mare di Pescara ed il 4 al "Sauloon inn Piscina" di Civitella Casanova con iscrizioni aperte e gratuite per le ragazze interessate.

“È da tre anni che aspettavo questo momento - ha spiegato raggiante di gioia Giorgia Martinelli - la passerella rappresenta un momento importante della mia vita e dedico questa vittoria alla mia famiglia e alle amiche del tour di Miss Adriatico".