Chiede l'assegnazione di una colonia felina, ma il Comune non risponde e i gatti sono abbandonati da oltre un anno

Numerosi gatti in stato di abbandono, un ex consigliere comunale guardia zoofila che chiede di prendersene cura in maniera ufficiale, con l'istituzione di una colonia felina e il Comune di Chieti che, stando alla denuncia dell'interessato, non risponde.

A raccontare l'episodio è l'avvocato Federico Gallucci, presidente delle associazioni Theate Magnum e La Gente d’Abruzzo, che sta affiancando l'ex consigliere comunale Franco Di Pasquale, da sempre in prima linea per gli animali, in una battaglia che sembra non avere fine.

Accade infatti che nei pressi delle case comunali di via Generale Carlo Spatocco 40, ci sia un gran numero di gatti, secondo quanto denunciato da Gallucci e Di Pasquale, "in stato di totale abbandono", come appurato nel corso di una ricognizione eseguita ieri, dopo le accorate lamentele dei residenti della zona.

"Di Pasquale - spiega Gallucci - si è già recato diversi mesi or sono, sul luogo oggi teatro del nostro intervento, unitamente al sindaco di Chieti, per una ispezione ufficiale". Una visita a cui è seguita, con nota protocollata al Comune di Chieti, una segnalazione ufficiale in qualità di guardia zoofila, inviata il 6 marzo 2023, in cui si chiede anche "l'istituzione e assegnazione alla sua vigilanza della colonia felina".

Dopo oltre un anno, però, secondo la denuncia, alla segnalazione non è stato dato alcun riscontro. Da qui, l'invio di un sollecito al sindaco Diego Ferrara, all'assessore alla Sanità Fabio Stella, alla Asl di Chieti "all'immediata esecuzione" di quanto previsto dalla legge: "I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo), sia, quindi, in ordine alla custodia e tutela degli animali in loco e sia in ordine alla bonifica e pulizia del sito, ciò al fine di garantire il rispetto delle condizioni di salubrità e igiene cui l’amministrazione comunale è tenuta".