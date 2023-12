Fissato l'ultimo saluto a Michele, il 20enne morto dopo una caduta dal tetto per cercare il gatto

È stato fissato l'ultimo saluto a Michele Di Loreto, il giovane di 20 anni morto nel giorno dell'Immacolata Concezione dopo una caduta dal secondo piano della sua abitazione di Filetto, nel tentativo di recuperare il gatto.

Il funerale del ragazzo, studente universitario di Economia e commercio all'università d'Annunzio, si terrà domani (lunedì 11 dicembre), alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria ad Nives, a Filetto.

La camera ardente è stata allestita nell'abitazione di famiglia in via Aiarella, il luogo in cui, due giorni fa, Michele ha perso la vita per un drammatico incidente.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il giovane si sarebbe arrampicato per cercare di recuperare il gatto, scomparso da alcune ore, ma avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra dopo un volo di diversi metri. A scoprire l'accaduto la madre Lucia, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

A Filetto è arrivato anche l'elicottero del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne.

Oltre alla mamma e al papà Franco, Michele Di Loreto lascia la sorella maggiore Martina.