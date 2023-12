La giovane Fabrizia Di Fabio vince la tappa di Fossacesia del Festival della melodia: tutti i premiati

Davanti al tastierista dei Nomadi Beppe Carletti, nella sala delle feste dell'hotel Giardino di Fossacesia, la giovane cantante di Collecorvino Fabrizia Di Fabio ha conquistato la vittoria con il brano "Stone cold" di Steve Austin nella tappa prenatalizia del Festival della Melodia, l'unica rassegna canora in Abruzzo riconosciuta e patrocinata da Siae Italia che offre l'opportunità gratuita di esibirsi.

La giuria di esperti ha assegnato il premio per le qualità vocali e per l'interpretazione rispettivamente a Giulia Martino con "Quello che le donne non dicono" di Fiorella Mannoia e a Elena Rodica Ariesanu con "Be tender with me baby" di Tina Turner. Meritati riconoscimenti alla fine anche per Giuliana Marinelli, premio della giuria con "Sei bellissima" di Loredana Bertè, e per Vittoria premio della critica con "Time after time" di Cindy Lauper.

Hanno presentato l'evento la speaker di Radio Mare Barba Di Marco e l'artista Maurizio Tocco, che ha regalato alle oltre 400 persone presenti l'esibizione dal vivo del suo ultimo brano "Testa di cuore", uscito a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.

Alla rassegna canora hanno partecipato dieci concorrenti con voci interessanti per colore e intensità che hanno regalato grandi emozioni ai presenti e a coloro che hanno seguito la diretta sul sito festivaldellamelodia.net. Prima delle premiazioni, hanno trovato modo per farsi applaudire con Maurizio Tocco anche la vincitrice nazionale in carica Giada Serraiocco, con il pezzo forte "I trucchi degli dei", la cantautrice pescarese Anna Rosini e l'ex detentrice del titolo Sofia Bevilacqua, che ha interpretato il celeberrimo brano "Somebody to love" dei Queen.

"È stata un'esperienza straordinaria che ricorderò a lungo - ha detto alla fine la vincitrice Fabrizia Di Fabio - per un successo che dedico ai miei cari e a chi ama veramente".