Erosione, il sindaco di Fossacesia chiede alla Regione interventi a difesa del tratto sud del litorale cittadino

“Chiederò alla Regione Abruzzo di promuovere interventi per la difesa dei cinque chilometri della spiaggia di Fossacesia. Sono anni che il fenomeno dell’erosione, in particolare nella zona sud, ha fatto svanire oltre il 50% dell’arenile, limitando di fatto lo sviluppo turistico”.

È quanto è tornato a ribadire il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ai rappresentanti delle associazioni di categoria e agli operatori delle attività pluriennali e stagionali, nel corso dell’incontro svoltosi il 9 gennaio scorso, al teatro Nino Saraceni, per illustrare il nuovo Piano spiaggia, recentemente adottato dal consiglio comunale.

“Nell’area sud, proprio a causa della notevole riduzione delle spiagge libere e in concessione, ci saranno pochi spazi per i numerosi bagnanti che scelgono Fossacesia – ha sottolineato il sindaco Di Giuseppantonio – e per una località che negli ultimi anni sta facendo registrare una considerevole crescita per presenze tutto ciò rappresenta un grave danno perché il turismo è una delle voci più importanti della nostra economia. Per questi motivi, insisterò con la Regione perché vengano adottate tutte le misure necessarie per arginare il fenomeno erosivo nel tratto sud in particolare e il rafforzamento delle protezioni nella parte nord”.

Tra l'altro, uno studio dell'Enea riporta il problema di Fossacesia tra le spiagge italiane da preservare con interventi tempestivi.