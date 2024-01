"Altro che influenza: Elodie non ha cantato a Teramo perché è in vacanza in Egitto", le accuse dell'esperto di gossip

Il concerto di Elodie a Teramo non sarebbe saltato per un'indisposizione della cantante, come da lei stessa annunciato su Instagram, ma per una vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone.

L'indiscrezione, che sta facendo parecchio rumore nelle ultime ore, arriva dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia della cantante, che la ritrarrebbe appena atterrata all'aeroporto di Hurghada, lanciando un'accusa ben precisa.

L'esibizione della cantante in Abruzzo era prevista per la sera del 1° gennaio in piazza Martiri, a Teramo; un concerto a pagamento, per il quale si era registrato il tutto esaurito: in molti, anche da Chieti e dintorni, avevano acquistato i 7mila biglietti disponibili al costo di 25 euro.

Nel pomeriggio del primo dell'anno, però, gli organizzatori e la stessa cantante hanno dato la notizia del rinvio, poi diventato un annullamento. "I medici mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato - ha scritto la cantante su Instagram - non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali e adesso devo davvero fermarmi".

Ventiquattro ore dopo, il gossip sulla vacanza al caldo con il pilota vastese, in ottima salute. Al momento, i due diretti interessati hanno scelto il silenzio social e l'indiscrezione non è stata smentita.

Quel che è certo è che, almeno a stretto giro, Elodie non metterà piede a Teramo. Nella serata di ieri Acs Abruzzo Spettacolo ha annunciato che il concerto è stato rinviato. "Un nuovo concerto - si legge nell'avviso - sarà organizzato domenica 11 febbraio 2024 alle ore 19. L'artista che si esibirà sul palcoscenico di piazza Martiri della Libertà sarà comunicato nei prossimi giorni. Per ottenere il rimborso dei biglietti si prega di inviare mail a: biglietteria@acsabruzzomolise.org con, in allegato, la mail di transazione e il biglietto ricevuto".

Si terrà invece sabato 6 gennaio, alle 21, in piazza Martiri, il concerto gratuito di Daniele Silvestri, inizialmente previsto per il 2 gennaio e poi rinviato per un'indisposizione dell'artista.