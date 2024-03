Donato, il lavoro alle Poste e una vita da super papà:"Il congedo è stato fondamentale per la nostra famiglia"

Famiglia e lavoro: due sfere importanti della propria vita che si possono conciliare anche grazie a politiche di sostegno alla genitorialità, tanto per le donne quanto per gli uomini.

È quanto accade in Poste italiane che anche quest'anno celebra la festa del papà attraverso la testimonianza diretta dei dipendenti. Donato Turtora è uno dei 23 papà dipendenti in Abruzzo ad aver usufruito, negli ultimi mesi, degli istituti previsti dalle politiche della famiglia e in particolare per il sostegno della genitorialità come i congedi di paternità e parentale.

Trentadue anni, una laurea in Economia aziendale, Donato è nato a Rho (Milano) ma da quando aveva 11 anni si è trasferito con la sua famiglia a San Salvo, dove oggi vive con la compagna Marianna e i loro tre figli Antonio (6 anni), Tommaso e Carlotta (nati ad aprile 2022).

“Il mio percorso in Poste - racconta - è iniziato a luglio 2014 nell’ufficio postale di San Salvo come operatore di sportello e un contratto part-time. Nel novembre 2020, con l’accordo sulle politiche attive tra azienda e sindacati, il mio contratto si è trasformato in full-time e dopo una breve esperienza nell’ufficio postale di Villamagna sono tornato a San Salvo”.

Dall’agosto 2022 Turtora ricopre il ruolo di operatore front end del corner punto Poste “Casa & Famiglia”. “Si tratta di nuovo spazio informativo - spiega - collocato nella sala al pubblico di alcuni uffici postali cittadini, pensato per rispondere alle domande e alle esigenze dei cittadini e dove è possibile trovare l’intera offerta di prodotti e servizi dedicati di Poste italiane”.

Il dipendente ricorda i giorni in cui ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio in occasione della nascita dei gemelli Tommaso e Carlotta, tra aprile e maggio 2022. “Furono giorni bellissimi e allo stesso tempo complicati, perché mia moglie era positiva al Covid e fu costretta a rimanere isolata fino alla sua negativizzazione. Quei giorni di congedo quindi mi furono utilissimi per restare insieme al nostro primogenito Antonio”.

Come si conciliano lavoro e vita privata nella famiglia di Donato? “Fortunatamente nonostante i tanti impegni riusciamo ad incastrare bene, perché lavorando la mattina o il pomeriggio posso organizzarmi con i turni di mia moglie e così riusciamo a coprire tutte le esigenze dei bambini”.

Proprio nell'ufficio postale a San Salvo dove il dipendente è impiegato, Turtora ha avuto modo di portare i bambini per aprire dei libretti a loro intestati. "In quella occasione feci vedere ad Antonio e ai piccolini la mia postazione di lavoro e ad Antonio piacque tantissimo il corner perché tutto colorato e… con la “televisione” racconta ancora.

Nell’ambito della valorizzazione della genitorialità, Poste italiane continua ad essere impegnata nella promozione di attività che puntano al miglioramento del benessere dei dipendenti. "La grande attenzione riservata ai dipendenti è stata confermata anche dalla certificazione top employers, ottenuta per il quinto anno consecutivo. Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti l’Azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato Lifeed, che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale" sottolinea Poste.

Proprio in occasione della festa del papà fino al 20 marzo negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare) saranno disponibili le cartoline dedicate alla ricorrenza e l'annullo filatelico.