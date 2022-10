Coronavirus in Abruzzo, aumentano i ricoveri in area medica: 10 in più rispetto a ieri

Sono 702 i positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo, su 1085 tamponi molecolari e 4260 test antigenici eseguiti nelle ultime ore. Nessun deceduto, mentre i guariti sono 373 in più rispetto a ieri.

Il bollettino odierno diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità segna un aumento consistente dei ricoveri in area medica: 10 in più rispetto a ieri che portano il totale a 170; 5 pazienti si trovano in terapia intensiva (-1).

Sono 18295 gli attualmente positivi (+329). I nuovi casi, infine, sono residenti nelle province dell'Aquila (145), Chieti (207), Pescara (184), Teramo (141), fuori regione (6), in accertamento (19).