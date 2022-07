Coronavirus, i dati aggiornati: 1946 nuovi positivi in Abruzzo, un decesso nel Chietino

Sono 1.946 i positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, dove si registra il decesso di due persone: una in provincia di Chieti e una in quella dell'Aquila.

I guariti sono 366 in più rispetto a ieri. Il bollettino regionale segnala anche una lieve risalita dei ricoveri ospedalieri: 3 in area medica dove il totale è di 160 ricoverati e 1 in terapia intesnva dove i pazenti sono 6 compelssivamente.

Gli attualmente positivi sono 33031 (+1578). Nelle ultime ore sono stati eseguiti 1370 tamponi molecolari e 6887 test antigenici. I nuovi positivi sono residenti, nell'ordine, nelle province di Chieti (529), Pescara (499), Teramo (404), dell'Aquila (351), fuori regione (71), in accertamento (92).