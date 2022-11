Bollettino coronavirus: in una settimana in Abruzzo 4.448 positivi e 5.198 guariti, 16 i decessi

4448 casi positivi al Covid, 5198 guariti e 16 decessi: sono i dati registrati tra il 29 ottobre e il 4 novembre in Abruzzo e diffusi, da ora in poi settimanalmente, dall’Assessorato regionale alla Sanità.

I pazienti deceduti avevano un'età compresa tra 65 e 96 anni.

Complessivamente i contagi sono scesi nell'ultimi sette giorni; segno meno anche sul fronte dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14039 (-766 rispetto a venerdì scorso) e, di questi, 164 pazienti (-3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica e 4 (-4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.



6007 i tamponi molecolari eseguiti nell’ultima settimana e 22377 i test antigenici.



Del totale dei nuovi casi positivi, infine, 1022 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 1058 in quella dell’Aquila, 1280 in provincia di Pescara, 1015 nel Teramano, 66 fuori regione e 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.