Coronavirus: più guariti che positivi in Abruzzo, nuovi ricoveri in terapia intensiva

Sono 842 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, il numero dei guariti è superiore: 1216 in più rispetto a ieri; mentre aumentano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva.

Il report quotidiano diffuso dall’Assessorato regionale alla Sanità registra anche un nuovo decesso,risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16590 (-375 rispetto a ieri).

Di questi, 177 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 902 tamponi molecolari e 4230 test antigenici.

Di tutti i nuovi casi positivi, 202 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 209 in provincia di Chieti, 248 in quella di Pescara, 165 nel Teramano, 12 fuori regione e 6 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.