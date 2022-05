Coronavirus, in Abruzzo scende il numero dei ricoveri: si registrano due decessi

Sono 708 i nuovi positivi al Coronavirus oggi 21 maggio in Abruzzo. I nuovi contagi emergono a seguito di 2563 tamponi molecolari e 4886 test antigenici eseguiti.

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (140), Chieti (201), Pescara (170), Teramo (161), fuori regione (6), in accertamento (29).

Si registrano purtroppo anche 2 decessi (1 in provincia di Chieti, 1 risalente ai giorni scorsi) mentre sale a 369007 il numero dei guariti (+1040) e scende a 28181 quello degli attualmente positivi (-335).

In calo il numero dei ricoveri ospedalieri: 248 ricoverati attualmente sono in area medica (-5), 12 in terapia intensiva (-1) mentre scende a 27921 il numero di persone in isolamento domiciliare (-329).