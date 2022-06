Coronavirus, in Abruzzo si registrano 489 nuovi positivi e 444 guariti: 2 i decessi

Sono 489 i nuovi positivi registrati oggi, 11 giugno, in Abruzzo. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (103), Chieti (150), Pescara (110), Teramo (99), fuori regione (8), in accertamento (19).

I dati emergono dai 1383 tamponi molecolari e 2777 test antigenici eseguiti.

Si registrano anche 2 deceduti (1 in provincia di Teramo, 1 risalente ai giorni scorsi) mentre salgono a 390706 il numero dei guariti (+444) e a 16781 quello degli attualmente positivi (+43) di cui 143 ricoverati in area medica (-11) e 1 in terapia intensiva (invariato).