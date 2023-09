Contest fotografico 'Teate rivive emozionando': al via le iscrizioni

Sta per giungere a conclusione il primo concorso fotografico nazionale “Teate rivive emozionando”, promosso dalla Confesercenti di Chieti e dall’associazione culturale Fotoclub Chieti al quale ci si può iscrivere fino al 30 settembre e che mette al centro il patrimonio culturale e artistico di Chieti.

I partecipanti potranno presentare fino a un massimo di 5 fotografie, selezionando attentamente le immagini che meglio rappresentano la propria interpretazione di Chieti. Saranno accettate opere che preservano i tesori storici, la bellezza naturale, la vita urbana e la cultura vibrante della città. La quota di partecipazione per il concorso è di 10 euro. Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico bancario o PayPal. I risultati del concorso saranno annunciati in una cerimonia di premiazione che si terrà prossimamente, durante la quale saranno consegnati i premi ai vincitori. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web.

Il concorso fotografico è una delle manifestazioni che arricchiscono “Teate rivive emozionando”, la cui edizione estiva 2023 è stata rappresentata da tre eventi, dal 29 luglio al 9 settembre, che hanno fatto registrare il tutto esaurito con 120 partecipanti arrivati da tutto l’Abruzzo. “Tre” è un progetto promosso e voluto dalla Confesercenti teatina presieduta da Marina De Marco, con il sostegno della Camera di commercio Chieti Pescara, il patrocinio del Museo La Civitella, della Direzione Regionale Musei Abruzzo e del Comune di Chieti. Coinvolge diverse Associazioni che si dedicano alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città e alla promozione del turismo: ScopriTeate, Musa Connessioni per la Cultura e Riviera del Sole. Questa terza edizione ha basato i suoi tour ("Chieti Walking Tour", "Quartieri e strade dal medioevo all'età moderna", "Da Villa Frigerj e Villa Nolli alla Villa Comunale") conciliando armoniosamente e con sinergia tre aspetti fondamentali della città: cultura, enogastronomia e shopping.

«I tre percorsi esperienziali, oltre a permettere di scoprire la dimensione artistica e culturale, hanno sostenuto i negozi locali e valorizzato l'intero territorio teatino» spiegano Maria Lilia Toschi, direttore della Confesercenti teatina, e Lido Legnini, direttore regionale della Confesercenti, «ognuno dei tre eventi è stato arricchito da un omaggio musicale proposto dall'Accademia Music and Art International Academy del maestro Giuliano Mazzoccante, con magnifiche esibizioni di giovani musicisti che si stanno formando con impegno a Chieti. Gli organizzatori esprimono poi «un sentito riconoscimento al sindaco Pietro Diego Ferrara, al vice sindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare, all'assessore al Commercio Manuel Pantalone, al presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever», assieme a tutte le aziende che hanno investito tempo e risorse per il successo degli eventi, a partire dal main sponsor Cantina Tollo, che ha accompagnato ogni appuntamento con raffinate degustazioni di vini tipici, affermandosi sempre di più come un'autorità dell'enogastronomia abruzzese.