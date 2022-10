Cala il sipario sul concorso “Amico Rom”: al giornalista Ennio Bellucci il riconoscimento internazionale - FOTO

Il giornalista abruzzese Ennio Bellucci a Campobasso ha ricevuto il premio “Amico Rom” nell’ambito della 29^ edizione dello stesso concorso artistico internazionale, il più longevo al mondo del settore.

La manifestazione è andata in scena in più giornate (3 e 4 ottobre) nelle città di Laterza (Taranto) e Lanciano, gemellate sulla base dell'accoglienza dei rom e dei sinti, e nella città di Campobasso, nella suggestiva cornice del teatro Savoia. Un unicum in Italia che apre le porte ad un futuro in cui l'interculturalità e l'inclusione sono parte integrante di una società civile ed evoluta.

“È un premio che mi rende molto felice, che va oltre il riconoscimento personale. In un momento molto complicato a livello internazionale, con la guerra nel cuore dell’Europa, la manifestazione di oggi è l’occasione per ribadire e sottolineare quanto l’integrazione, la pace e la convivenza tra popoli siano aspetti fondamentali per il futuro dell’uomo” le parole del giornalista e scrittore Bellucci, per tanti anni volto noto della Tgr Rai Abruzzo. Tra i premiati della 29^ edizione ci sono il rom kosovaro che vive a Strasburgo, Neziri Nedzmedin , vincitore assoluto del concorso artistico internazionale "Amico Rom"; Sigfrido Ranucci, conduttore e autore della trasmissione d’inchiesta, Report di Rai 3.; il vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi; l’artista Paco Suarez.

A chiudere la manifestazione, al teatro Savoia di Campobasso, il concerto di musiche e danze rom dell'Alexian Group di Santino Spinelli, ideatore e organizzatore del concorso.