La Pasqua porta buone notizie: approvato il progetto per i lavori nella chiesa di San Francesco al corso

Dopo anni di battaglie e lungaggini burocratiche si inizia a vedere l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa di San Francesco al Corso che è chiusa da dopo il sisma del 2009. La conferenza dei servizi, riunitasi lo scorso 26 marzo, ha espresso parere favorevole al progetto presentato dall’Usrc (Ufficio speciale ricostruzione Comuni del cratere). Lo afferma una nota della prefettura inviata al ministro della fraternità francescana di Chieti e al comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti che negli ultimi anni hanno seguito con costanza l’evolversi della procedura.

Nella seduta convocata dall’Ufficio del provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna è stato esaminato il progetto per i lavori di consolidamento e restauro della storica chiesa teatina proposto dall’Usrc. “Come noto – si legge nel verbale - questa prefettura, grazie all’interessamento costante del prefetto Mario Della Cioppa, il quale ha costituito un gruppo di lavoro che si è riunito con cadenza quindicinale a decorrere dal 1 marzo 2023, facendosi portatrice delle istanze della comunità cittadina, ha messo in atto ogni attività possibile al fine di coordinare e dare impulso all’operato del gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Segretariato regionale del Ministero della cultura, della Soprintendenza Apab Chieti Pescara e dell’Usrc e di questa prefettura”.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Sebbene non siano ancora stati annunciati tempi e crono programma dei lavori, all’esito dell’ultima conferenza dei servizi le notizie sono buone e fanno ben sperare, augurandosi che da qui in avanti non ci siano altri ritardi, nell’avvio definitivo dei lavori che porteranno alla riapertura della chiesa.

L’Ufficio prefettizio ha fatto sapere che manterrà costante l’attenzione sul prosieguo dei lavori e sui prossimi obiettivi relativi alla pubblicazione della gara fino all’aggiudicazione e all’inizio dei lavori.