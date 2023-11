Amami teatro scalda i motori per la prossima edizione, spettacoli dal vivo h24 e navette gratuite di notte

Il sipario è pronto a rialzarsi al Marrucino per il ritorno di 'Amami teatro': la cinque giorni no stop di spettacoli dal vivo ed eventi gratuiti tornerà ad animare la città anche quest’anno.

La quarta edizione scatterà alle ore 23 di lunedì 18 dicembre per proseguire ininterrottamente fino alle 23 di sabato 23 dicembre per un totale di 8.640 minuti di spettacolo dal vivo senza interruzioni, giorno e notte.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è stata ideata nel 2018 dalla Deputazi8one teatrale Teatro Marrucino, Cna Abruzzo e Fai e ogni anno raccoglie consensi e genera emozioni attorno a questa graziosa cattedrale di cultura che è il Marrucino.

Il programma di Amami teatro 2023 sarà reso noto nei prossimi giorni. “Come immaginabile, è molto vasto – dicono in proposito gli organizzatori - ci sono più eventi negli stessi orari in più luoghi del teatro! In ogni ora della giornata e della notte si può entrare liberamente in teatro e vivere gratuitamente le iniziative in corso”.

Nel frattempo è stato già predisposto un servizio gratuito di collegamento da Chieti scalo al centro storico con navette notturne dalle 23 alle 5.25 ogni notte, per permettere a tutti di non perdersi neanche un inuto di teatro.