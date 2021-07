Perché in estate è possibile avvistare le farfalle bianche sulle spiagge abruzzesi?

Può capitare di vedere in estate tante farfalle bianche che aleggiano sulle spiagge abruzzesi. Dove vanno?

Si tratta di un flusso migratorio: si muovono in gruppo e sfruttano i fattori naturali per spostarsi senza troppi sforzi. Volano ad altezza d’uomo ma non danno alcun fastidio. Tuttavia c’è chi resta affascinato dal loro passaggio, perché la farfalla è un animale spirituale. Conoscete il suo significato?

Il colore bianco è simbolo di purezza, quindi la farfalla bianca racchiude in sé questo splendido valore. Tuttavia ci sono altri significati legati alla sua vista. Infatti le farfalle simboleggiano l’immortalità dell’anima.

In Abruzzo si riconosce anche un altro valore al passaggio delle farfalle bianche: se si avvistano vuol dire che l’inverno sulle montagne vicine sarà particolarmente nevoso.