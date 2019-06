Vertenza Ball, Silvio Paolucci (Pd) attacca la Regione: “Si rischia la cessione senza alcun controllo”

“È assurdo, grave e irresponsabile l'atteggiamento della Regione sulla vertenza Ball”. Il consigliere regionale del Partito Democatico, Silvio Paolucci non usa mezzi termini e attacca la giunta regionale nella gestione della riconversione del sito di San Martino sulla Marrucina.

La Ball infatti avviò proprio a ridosso dello scorso Natale la procedura di chiusura dello stabilimento di San Martino sulla Marrucina. A questo seguirono le mobilitazioni da parte delle istituzioni e dei sindacati per cercare di tutelare i 70 dipendenti della multinazionale americana.

“I numerosi incontri convocati dal vicepresidente Lolli in Regione, e poi in Confindustria e più volte al Mise, portarono - dopo la prima fase di negoziazione sindacale conclusasi senza accordo - ad un Verbale sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2018. Quel verbale non solo individuava gli incentivi economici per i lavoratori in esubero, ma estendeva fino al 30 giugno 2019 il termine per l'azienda di intimare il licenziamento. Inoltre la Ball sempre in quell'Accordo si impegnava per 24 mesi ad esaminare e favorire la riconversione del sito di San Martino sulla Marrucina, attraverso la cessione o la vendita del sito ad imprenditori che avessero favorito la ricollocazione degli ex dipendenti”.