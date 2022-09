Isola pedonale per la notte gialla a Chieti Scalo: ecco come cambia la viabilità

Mancano tre giorni alla Notte Gialla, evento clou del settembre scalino, che prenderà vita dal tardo pomeriggio di sabato 17, per chiudere con il concerto gratuito di Ron a Piazzale Marconi. Diversi sono gli accorgimenti presi dall’amministrazione, in sinergia con la polizia municipale, sul fronte della mobilità, affinché l’evento si svolga al meglio e in sicurezza.

“Quest’anno le prescrizioni per la mobilità tornano a quelle previste dalle normative vigenti prima del Covid – chiariscono l’assessore alla mobilità Stefano Rispoli e la comandante Donatella Di Giovanni – Condivisa con la polizia municipale, l’Ufficio traffico e anche con le forze dell’ordine, l’ordinanza che disciplina viabilità, chiusure, divieti e isola pedonale per consentire lo svolgimento di tutti gli eventi, avrà i suoi effetti a partire dalle ore 16 di sabato 17. Si è cercato di rendere la viabilità meno congestionata possibile, seppure interessate dalle chiusure siano le principali arterie viarie di Chieti Scalo, com’è accaduto lo scorso anno, con la riproposizione della lunga isola pedonale. Un invito ai residenti è senz’altro quello di rispettare le regole per consentire la festa e rendere meno gravoso il lavoro di tutte le forze in servizio per la Notte Gialla, insieme ai tantissimi volontari che saranno tutori e sentinelle affinché la tutti gli eventi si svolgano senza problemi”.

Cosa prevede l’ordinanza:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 16 del giorno 17 settembre alle ore 1,30 del giorno 18 settembre 2022 , nelle seguenti strade:

- Via Colonnetta: da intersezion'e con Via Bellini e Via Palizzi a intersezione con P.le Marconi;

- P.le Marconi: da intersezione con Via Avezzano a intersezione con Viale B. Croce e con Viale Abruzzo;

- P.le Marconi, nell'area antistante la Stazione Ferroviaria, nonché nel parcheggio ex scalo merci;

- Via Meneghini, Via Lanciano, Via De Virgiliis , Via Scaraviglia , Via Avezzano;

- Viale Abruzzo : da intersezione con Via Ortona a intersezione con P.le Marconi;

- Viale B. Croce: da intersezione con P.le Marconi a intersezione con Via L. da Penne e ViaM. Gelber;

- Via Pietrocola ;

- Via M. da Caramanico, da intersezione con Via De Virgiliis a intersezione con Viale B. Croce;

2. l'istituzione del divieto di transito dalle ore 18 del giorno 17 settembre alle ore 1,30 del giorno 18 settembre 2022, nelle seguenti strade:

- Via Colonnetta: da intersezione con Via Bellini e Via Palizzi a intersezione con P.le Marconi

- P.le Marconi: da intersezione e.on Via Avezzano a intersezione con Viale B. Croce e con Viale Abruzzo ;

- Via Meneghini, Via Lanciano, Via De Virgiliis, Via Scaraviglia, Via Avezzano;

3. l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 19 del giorno 17 settembre alle ore 1,30 del giorno 18 settembre 2022 , nelle seguenti strade:

- P.le Marconi: alla confluenza tra Via Colonnetta, Viale B. Croce ·e Viale Abruzzo , nell'area antistante la Stazione Ferroviaria, nonché nel parcheggio ex scalo merci;

- Viale Abruzzo : da intersezione con Via Ortona a intersezione con P.le Marconi;

- Viale B. Croce: da intersezione con P.le Marconi a intersezione con Via L. da Penne e Via M. Gelber;

- Via Pietrocola;

- Via M. da Caramanico , da intersezione con Via De Virgiliis a intersezione con Viale B. Croce

4. l'istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni durante il periodo di chiusura al traffico di cui ai punti 2. e 3.:

- la chiusura al traffico dell'uscita verso la parte a monte di Via Colonnetta, presso la rotatoria posta all'intersezione tra detta strada con Via Palizzi e Via Bellini;

- l'obbligo di svolta a destra verso Via Palizzi o a sinistr verso Via Bellini per i veicoli provenienti dal tratto a monte di Via Colonnetta;

- l'obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta o diritto verso Via Palizzi, per i veicoli provenienti da Via Bellini;

- l'obbligo di svolta a sinistra verso il tratto a mo"nte di Via Colonnetta o diritto verso Via Bellini, per i veicoli provenienti da Via Palizzi;

- l'obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta per i veicoli provenienti da Via Vasto ;

5. l'istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni , durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 3.:

- l'obbligo di svolta a destra verso Via Ortona per i veicoli provenienti da Viale Abruzzo-zona Stadio;

- l'obbligo di svolta a sinistra verso zona Stadio, per i veicoli in uscita da Via Ortona;

- la chiusura al traffico dell'uscita verso Via M. da Caramanico , presso la rotatoria posta alla confluenza tra detta strada, Via Pescara, Via Palizzi e Via Maestri del Lavoro;

- l'obbligo di svolta a sinistra verso Via Pescara, per i veicoli in uscita da Via De Litio;

- l'obbligo di svolta a destra verso Via M. Gelber, per i veicoli provenienti da Viale B. Croce - zona Madonna delle Piane;

- l'obbligo di svolta a destra verso zona Madonna delle Piane o di procedere diritto verso Via

- M. Gelber, per i veicoli in uscita da Via L. da Penne;

- l'obbligo di svolta a sinistra verso Via Campobasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a q.li 35 e per gli autobus provenienti da Viale B. Croce - zona Madonna delle Piane;

6. l'istituzione di 2 aree di sosta provvisorie riservate ai disabili, dalle ore 16 del giorno 17 settembre alle ore 1,30 del giorno 18 settembre 2022, con l'istituzione, nelle stesse aree, della rimozione forzata per tutti gli altri veicoli , nei seguenti tratti viari:

- in Via M. da Caramanico, nell'area antistante l'edificio scolastico , dall'intersezione con Piazza Paolo IV, sul lato destro in direzione Via Pescara, per ml. 25;

- in Via Ortona, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Avezzano e l'intersezione con Via Scaraviglia , sul lato destro in direzione Via Bellini, per ml. 25.