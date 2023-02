Tutto pronto a Francavilla per la seconda sfilata di carri di Carnevale

Tutto pronto a Francavilla al Mare per la seconda sfilata dei carri di Carnevale. Appuntamento domani, 19 febbraio, alle 15 su viale Nettuno. Venerdì Patanello è stato in piazza Sant’Alfonso, a trovare i bambini della scuola dell’infanzia Monte Amaro, un’iniziativa organizzata dalla consigliera comunale Gabriella Corrado e dalla fiduciaria del plesso.

Domani torna lo spettacolo dei carri realizzato dalle mani preziose dell’associazione Carnevale d'Abruzzo. Giunto alla 68esima edizione, quest'anno il Carnevale d'Abruzzo spazia dal mondo dello spettacolo alla tutela dell'ambiente.

Sono cinque i carri allegorici: il primo, che apre la sfilata, è su Renato Zero; il secondo è "Nec spe nec metu" (senza speranza, senza timore); il terzo è sui supereroi Avengers, chiamati a salvare il mondo; il quarto è ispirato al film "Avatar due" e si chiama "La via dell'acqua"; il quinto è "Stiamo lavorando per voi", ed è costituito da una enorme arnia davanti al quale c'è un fiore attorno cui ronzano tante api". Direttore artistico della manifestazione è Tony Miccoli.

Il prossimo appuntamento sarà martedì grasso, 21 febbraio, dalle 15. Patanello, maschera tipica, apre il corteo che sfila per le vie della città e sul lungomare, accompagnato dalle coreografie di ballerini di scuole di danza della regione. L'ingresso è di cinque euro, gratuito per i bimbi.