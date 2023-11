Tutto pronto a Treglio per l'edizione 2023 di Borgo rurale: "Sicurezza incrementata e prezzi invariati"

Piano della sicurezza rafforzato, bus navette come alternativa alle auto e prezzi invariati per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Tutto pronto a Treglio per la 24^ edizione di 'Borgo rurale', la festa del vino novello, castagne e olio nuovo che si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Treglio, è stato presentato questa mattina. Come sempre, a rimboccarsi le maniche e accogliere i tanti visitatori, attesi per degustare vino e olio nuovi e le prelibatezze preparate dalle massaie, sono circa 300 abitanti del borgo, famoso anche per i suoi affreschi.

Più di trenta i punti dove si potranno degustare vino e una ventina di piatti tipici. Non mancano le pietanze 'gluten free'. Oltre al vino novello, le 8 cantine presenti offriranno Montepulciano abruzzese, Pecorino e vin brulè.

Le proposte gastronomiche saranno: maccarune alla trappitare, le scappittelle (novità), pancetta alla brace, arrosticini, pizz’e foje, sagnette ceci e peperone dolce, pallotte cace e ove, sagnette fagioli e salsicce, cif e ciaf, pizza fritta con e senza mortadella e ventricina, salsicce alla spada, pasta con zucca gialla e pancetta, pizza e crispelle. E poi i dolci della tradizione contadina (cellipieni, tarallucci), ceci e castagne alla brace, l’angolo pecorino&pecorino, con abbinamenti di formaggi e vino, assaggi di miele e confetture.

Malgrado l'aumento dei costi, i prezzi restano invariati e contenuti per venire incontro alle tasche di tutti: 7 euro è il costo del kit con 5 degustazioni di vino, il costo delle pietanze va da 3 a 7 euro. Le massaie di Treglio prepareranno 5mila pallotte cace e ove e 4 quintali e mezzo di pizza e foje; saranno cotti 15 quintali di carne, altrettanti di castagne e 2 quintali di ceci.

Tra gli stand presenti, quello dell’Opera missionaria, che devolverà in beneficenza il ricavato della vendita dei dolci autunnali, e la famosa ruota della fortuna nella piazza centrale. E domenica mattina, dalle 10 alle 14, in piazza San Giorgio lo stand dell'Airc per la vendita dei cioccolatini per aiutare la ricerca sul cancro.

“Borgo Rurale conferma negli anni la qualità e la quantità dell’offerta – dice il sindaco Massimiliano Berghella - sia nelle pietanze che in tutto quello che è stato migliorato nel tempo, come ad esempio l’area gluten free e il baby parking per i più piccoli, organizzato per venire incontro alle esigenze delle famiglie. È una manifestazione che cura, da sempre, ogni aspetto dell’accoglienza. La ricaduta di carattere ricettivo è notevole, tutti gli hotel e i B&B della zona sono pieni per Borgo Rurale. Che si conferma un’iniziativa fruibile da tutti, dove tradizione e innovazione si incontrano perfettamente in tutti gli aspetti che la caratterizzano”.

“La struttura dell’evento è la stessa delle altre edizioni con qualche piccola modifica nelle pietanze e nelle postazioni – spiega il presidente della Pro loco, Francesco Conserva - Novità tra i piatti sono le scappittelle, fatte con un impasto di farina e acqua a forma di pacchero, fritto e condito con pomodoro fresco e basilico, oppure con nutella. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo incrementato il personale: nelle due serate saranno impiegati venti uomini della polizia locale, trenta della protezione civile, quindici unità tra polizia e carabinieri e trenta uomini della Lele Security. Attesa una ventina di camperisti da Marche, Puglia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, nonché bus organizzati dal Molise, San Salvo marina, Chieti e Pescara”.

L’intrattenimento sarà garantito da 12 gruppi musicali, 6 per sera, dislocati in diversi punti del borgo e itineranti. Sabato si esibiranno: Zullimania (piazza San Giorgio), Italy stereo sound band (via Roma), i Pop’s (via Centrale), i Folli (via Orientale), De cloud blues (largo Cavilloso), Esskiss folk band (itinerante). I gruppi di domenica saranno: Blue spirit (piazza San Giorgio), Energy music (via Roma), Dance floor (via Orientale), Rose’n’roll band (via Centrale), Sketck (largo Cavilloso), Gruppo folk (itinerante).

Il servizio navetta sarà disponibile dalle ore 17.30 in poi (ultima corsa sabato alle 2 e domenica all'1), con partenze dal piazzale della Pietrosa e dal quartiere Santa Rita (Lanciano) e dal Thema Polycenter (Rocca San Giovanni). Il costo è di 2 euro andata e ritorno

Il taglio del nastro è previsto alle ore 18 di sabato 11 novembre in piazza San Giorgio alla presenza di sindaci e del presidente della Regione, Marco Marsilio.