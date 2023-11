Precipita con l'auto nel burrone: 85enne muore a Schiavi di Abruzzo

Un altro drammatico incidente è accaduto a Schiavi di Abruzzo dove questa mattina un uomo di 85 anni è morto dopo essere precipitato per alcuni metri in una scarpata con l’automobile. L’anziano, residente a Roma ma originario dell’Alto Vastese, era tornato in zona per la raccolta delle olive e questa mattina si trovava in campagna. Per cause da accertare, mentre effettuava una manovra a bordo di una Fiat Panda, è finito fuori strada ed è caduto nel burrone, ribaltandosi.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sulla strada che collega contrada Salce e contrada Casale tutti i tentativi di rianimare l’anziano sono risultati purtroppo vani. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale stazione, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e quelli del distaccamento di Agnone per le complicate operazioni di recupero.