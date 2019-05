Teatro Marrucino, Vacca precisa: "I 658 mila euro grazie al Mibac, Regione non c'entra nulla"

"Lo stanziamento di 657.845 euro per interventi sul teatro Marrucino di Chieti ha un solo padre ed è il Mibac". A precisarlo, in una nota, è il sottosegretario ai beni culturali, Gianluca Vacca, dopo che il ministro Bonisoli ha sbloccato 120 milioni di euro per 52 interventi di recupero, restauro e valorizzazione in tutta Italia.

Uno di questi, l'unico in Abruzzo, è destinato al Marrucino. La notizia era stata diffusa ieri alla stampa dall’assessore regionale al Turismo e ai Beni culturali, Mauro Febbo, dopo che il Ministero aveva reso nota la lista degli enti culturali beneficiari di singoli contributi.

“Ma il governo regionale – dichiara Vacca – non c’entra niente in questa vicenda, nonostante certe dichiarazioni dell’assessore Febbo. Parlano i fatti. E i fatti dicono che grazie all’iniziativa del Mibac sarà ora possibile avviare un bel progetto di valorizzazione del Marrucino, come proposto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio d’Abruzzo, visto l’alto valore artistico, culturale e sociale e l’importanza che il teatro ha per la città di Chieti”.