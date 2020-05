Si cercano volontari per la tutela dell'orso bruno marsicano

Dopo l'avvistamento eccezionale dei giorni scorsi nel parco nazionale d'Abruzzo dove è stata avvistata un'orsa con quattro cuccioli al seguito, Il Wwf continua la campagna per la conservazione dell'orso bruno marsicano.

L'associazione cerca volontari che abbiano a cuore la salvaguardia dell'orso e siano disponibili a dare un po' del loro tempo per realizzare azioni pratiche in favore della specie. A maggio dell'anno scorso il Wwf ha lanciato la campagna Orso2x50 per contribuire a raggiungere l'ambizioso obiettivo di raddoppiare il numero di individui nell'areale della specie entro il 2050.

"Tutti possono partecipare alle iniziative e dare un contributo per vincere la sfida della conservazione della specie. Il volontariato - sottolineano dall'associazione - è anche un'ottima occasione per tornare in natura partendo da un rapporto rinnovato dopo il lockdown dovuto alla pandemia, per sentirsi parte integrante della natura, creare reti, relazioni ed un tessuto sociale sul quale basare la ripartenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La base operativa della campagna sarà la Riserva Naturale Regionale e Oasi Wwf Gole del Sagittario, ma le azioni verranno messe in campo anche al di fuori dell'area protetta, in particolare lungo i corridoi di collegamento tra Parchi e Riserve di Abruzzo, Lazio e Molise come il Parco Nazionale della Majella.