Arrivano i nuovi voli: pronto il bando per raggiungere Torino, Catania, Berlino e Parigi

Sarà pubblicato tra oggi e domani il bando per l'ampliamento delle rotte nazionali e internazionali da e per l'aeroporto d'Abruzzo. In particolare, sono previsti voli per Torino, Catania, Berlino e Parigi.

Al consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che aveva accusato la Regione di ritardi, l'assessore al Turismo Mauro Febbo chiarissce: "Abbiamo dovuto attendere la pubblicazione del bilancio di previsione 2020, avvenuta solo giorni fa, mentre la Centrale Unica di Committenza ha lavorato per arrivare alla correttezza dei criteri inseriti all’interno bando affinché fosse uniforme alle norme europee, evitando la sua impugnazione come già successo alla Regione Marche".

Una volta pubblicato il bando, sarà possibile organizzare le nuove rotte, con l'obiettivo dichiarato di arrivare a un milione di passeggeri. Dopodiché, si inizierà a lavorare per l'allungamento della pista di 300 metri, intervento già autorizzato dall'Enac qualche mese fa.

L'assessore si mostra ottimismo, spiegando che gli obiettivi della Regione "possono essere ampliati ancora ulteriormente, attraverso la rimodulazione dei fondi Fers".