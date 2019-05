Ex Blutec, anche Sevel Fca in sciopero a sostegno dei lavoratori

Dopo l’esclusione dall'incontro con le rappresentanze sindacali della Ingegneria Italia (ex Blutec), l’Usb ha proclamato uno sciopero per giovedì. Alla protesta ora si aggiungono i lavoratori della Sevel Fca che sciopereranno in solidarietà ai colleghi della vicina azienda giovedì dalle 9,15 alle 11,15.

“Dopo i lavoratori della Tiberina Sangro – annuncia l’Usb Abruzzo - che oltre a denunciare le mancanze della loro azienda si sono uniti scioperando agli operai ex Blutec, anche gli operai Sevel si uniscono in solidarietà allo sciopero degli stessi.I lavoratori di Ingegneria Italia (ex Blutec) vivono una situazione drammatica: dopo le proteste di gennaio sembrava essersi aperto uno spiraglio con la trattativa di cessione di ramo d’azienda alla MA srl che ad oggi, con il passare dei mesi e le vicende giudiziarie, appare un miraggio”.

Durante lo sciopero di giovedì è prevista un’assemblea davanti ai cancelli con i lavoratori. “Durante la riunione indetta dalle altre sigle sindacali giovedì – fa sapere ancora il sindacato - l’Usb di Ingegneria Italia sarà in sciopero per protesta davanti agli ingressi dell’azienda e avranno il nostro sostegno perché non verranno abbandonati come è accaduto nel recente passato ai lavoratori della Honeywell”.