I numeri dell'emergenza: 137 casi positivi, 28 sono assistiti in terapia intensiva

Con gli ultimi casi resi noti nel primo pomeriggio di oggi (domenica 15 marzo) sale a 137 il numero dei casi di Coronavirus in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.

Tutti i test sono stati effettuati dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara, che a partire da domani sarà affiancato dall'Istituto zooprofilattico di Teramo.

72 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 28 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 1.419 test, di cui 671 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale, viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.



Dei casi positivi, 30 si riferiscono alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 82 alla Asl di Pescara e 10 alla Asl di Teramo e 15 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione.



Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.