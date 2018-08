"Faccetta nera" a tutto volume: solidarietà al giovane avvocato picchiato a Vasto Marina

Sono tanti i messaggi di solidarietà indirizzati nelle ultime ore a Nicholas Tomeo, il giovane avvocato vastese aggredito domenica sera a Vasto Marina, dopo aver chiesto al titolare di un locale di interrompere la riproduzione di "Faccetta nera" a tutto volume.

Tra questi il Partito Comunista abruzzese che

Per Maurizio Acerbo l'episodio

"rientra nel clima fomentato da Salvini ministro degli interni. Faccetta Nera - segnala il segretario di Rifondazione Comunista - è un canto risalente all'epoca in cui l'Italia fascista si rese responsabile di crimini contro l'umanità e stragi orrende in Etiopia e delle leggi razziali al fianco di Hitler. Questi imbecilli che vanno cantando "viva il Duce e viva il Re" sono il frutto di ignoranza e rimozione di una tragedia che si concluse con l'Italia in macerie. Il prefetto, il questore e l' amministrazione comunale di Vasto dovrebbero far chiudere o almeno sospendere per almeno un mese questo locale. Il proprietario avrebbe finalmente il tempo di leggere qualche libro di storia . Auspichiamo che l'autorità giudiziaria persegua l'aggressore. Dobbiamo aspettare di veder sfilare di nuovo le croci uncinate per le nostre città? Solidarietà a Nicholas, il compagno aggredito. Prepariamo subito esposti. E direi che sia il caso di organizzare un presidio"