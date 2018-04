Tennis, i risultati dellla prima giornata degli Internazionali d'abruzzo

Sono scesi in campo i tennisti per il primo round delle qualificazioni del singolare. Purtroppo per gli appassionati locali nessuno dei cinque tennisti abruzzesi ha avuto la meglio contro i diretti avversari. Non ce l'ha fatta neanche il più titolato in classifica Gianluca Di Nicola (532 Atp, CT L'Aquila) che è stato sconfitto dal bulgaro Kuzmanov in tre set: 3-6 6-2 6-2, dopo aver dato l'illusione di essere vicino a un risultato importante.

Fuori anche l'aquilano Picchione (63-61 dal francese Muller), il portacolori di Castel di Sangro Di Ianni (61-60 dal cinese Zhang), Cirelli da Lanciano (60-62 dall'italiano Gennaro) e Del Federico da Sambuceto (62-61 dal belga De Loore).

Oggi ancora in campo con le qualificazioni con inizio alle 10, previsti otto incontri di singolare. Ecco il quadro del primo round.

Risultati di sabato 21 aprile 2018

A. Hoang (FRA) vs. G. Duran (ARG): 6-2 6-3

M. Viola (ITA) vs. V. Uzhylovskyi (UKR): 6-4 6-2

D. Kuzmanov (BUL) vs. G. Di Nicola (ITA): 3-6 6-2 6-2

K. Coppejans (BEL) vs. A. Vavassori (ITA): 6-4 6-3

J. De Loore (BEL) vs. A. Del Federico (ITA): 6-2 6-1

L. Vanni (ITA) vs. A. de Bernardis (ITA): 6-1 6-3

Z. Zhang (CHN) vs. E. Di Ianni (ITA): 6-1 6-0

E. Benchetrit (FRA) vs. D. Vega Hernandez (ESP): 6-4 6-2

K. Krawietz (GER) vs. J. Ocleppo (ITA): 7-5 6-2

D. Gennaro (ITA) vs. D. Cirelli (ITA): 6-0 6-2

A. Muller (FRA) vs. A. Picchione (ITA): 6-3 6-1

G. Mager (ITA) vs. R. Marcora (ITA): 6-4 6-0

P. Rikl vs. D. Guerra (ITA): 6-2 6-0

D. Kellovsky (CZE) vs. M. Gengel (CZE): 7-5 1-0 ritirato

M. Gonzalez (ARG) vs. P. Licciardi (ITA): 7-6 6-2

J. Jahn (GER) vs. G. Panfil (POL): 6-2 4-6 6-2