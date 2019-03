Tennis, Andrea Rossi Principe vince il torneo Next-gen a Foggia

Si è conclusa sui campi del Tennis Club Foggia la prima tappa del Circuito giovanile denominato Next-gen riservato ai giovani tennisti provenienti da Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Basilicata nati negli anni dal 2010 al 2003.

Nella categoria Under 14 maschile la vittoria è andata al lancianese Andrea Rossi Principe che durante il torneo non ha lasciato per strada neanche un set e in finale ha avuto la meglio sulla testa di serie n°1 Fabio Di Michele con il punteggio di 64/61.

Da sottolineare la belle prove in campo maschile anche di Vittorio Giardino, Marco Seccia e Marco Ottobrini mentre in campo femminile quelle di Sveva ZImbaro e Asia Zulli. Prossima tappa a Jesi dove Andrea cercherà di difendere il primo posto in classifica.