Golf, ripartono le attività nei circoli di Brecciarola e Miglianico

Buone notizie per gli amanti del golf. Dopo l'emergenza sanitaria da Coronavirus, in Abruzzo ora è possibile tornare ad allenarsi sul green. "In questa settimana - annuncia il presidente regionale della Federazione Italiana Golf, Leonardo Gravina - sono tornati fruibili i nostri tre centri regionali quale il Golf Club Miglianico, L'Aquila Golf Club San Donato e l'Adriatico Golf Club Brecciarola. Ovviamente, parliamo di una apertura che consente solo gli allenamenti per professionisti e non professionisti, con lo stop a tutte le manifestazioni sia federali che amatoriali. Le attività agonistiche sono ferme".

Riparte, dunque, il golf abruzzese che nella nostra regione può contare su oltre 700 iscritti e su un numero sempre crescente di persone che si avvicinano a questa disciplina che viene praticata da circa duemila giocatori.

"I circoli, come disposto dal Dpcm hanno riaperto anche se, come ha detto anche il nostro presidente nazionale Franco Chimenti, le istituzioni non possono essere scavalcate e in tal senso le ordinanze locali hanno generato molta confusione".

