Giro d’Italia, presentata l’edizione 2020: decima tappa in Abruzzo

Sono state presentate a Milano le 21 tappe dell’edizione 103 del Giro d’Italia, che si svolgerà tra il 9 e il 31 maggio, con partenza da Budapest, in Ungheria, e arrivo a Milano.Tra partenza della prima tappa e arrivo dell’ultima i corridori percorreranno 3.579 chilometri, con un dislivello totale di oltre 45mila metri.

Il 19 maggio come preannunciato due settimane fa, il Giro sarà in Abruzzo per la tappa San Salvo – Tortoreto.

Il Giro d’Italia del 2020 inizierà con una cronometro di 8,6 chilometri per le strade di Budapest, seguita da due tappe pianeggianti, sempre in Ungheria. Da lì i corridori andranno – in aereo – in Sicilia L’ultima tappa sarà una cronometro di 16 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano.

Le 21 tappe del Giro d'Italia 2020

1ª tappa – 9 maggio 8,6 Budapest-Budapest (cronometro individuale)

2ª tappa – 10 maggio 193 Budapest – Győr

3ª tappa – 11 maggio 197 Székesfehérvár – Nagykanizsa

4ª tappa – 12 maggio 136 Monreale – Agrigento

5ª tappa – 13 maggio 150 Enna – Etna (Piano Provenzano)

6ª tappa – 14 maggio 138 Catania – Villafranca Tirrena

7ª tappa – 15 maggio 223 Mileto – Camigliatello Silano

8ª tappa – 16 maggio 216 Castrovillari – Brindisi

9ª tappa – 17 maggio 198 Giovinazzo – Vieste

10ª tappa – 19 maggio 212 San Salvo – Tortoleto Lido

11ª tappa – 20 maggio 181 Porto Sant’Elpidio – Rimini

12ª tappa – 21 maggio 205 Cesenatico – Cesenatico (Nove Colli)

13ª tappa – 22 maggio 190 Cervia – Monselice **

14ª tappa – 23 maggio 33,7 Conegliano – Valdobbiadene (cronometro individuale)

15ª tappa – 24 maggio 183 Base di Rivolto – Piancavallo

16ª tappa – 26 maggio 228 Udine – San Daniele del Friuli

17ª tappa – 27 maggio 202 Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio

18ª tappa – 28 maggio 209 Pinzolo – Laghi di Cancano

19ª tappa – 29 maggio 251 Morbegno – Asti

20ª tappa – 30 maggio 200 Alba – Sestrière (Fraiteve)

21ª tappa – 31 maggio 16,5 Cernusco sul Naviglio – Milano (cronometro individuale)