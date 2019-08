Ciclismo, Giulio Ciccone festeggiato nella sua Brecciarola

Brecciarola in festa per Giulio Ciccone. Ieri sera in piazza San Bartolomeo, la contrada di Chieti ha reso onore al suo campione, di ritorno dal Tour de France, dove ha indossato a lungo la maglia gialla.

Il 24enne corridore teatino a Brecciarola ha raccolto l'affetto e l'abbraccio da parte di amici, parenti e tifosi. Erano presenti anche esponenti del ciclismo nazionale. Alla festa è prevista la partecipazione di Renato Di Rocco, presidente della Federazione italiana ciclistica, Davide Cassani, ct della Nazionale, e Maurizio Formichetti, fiduciario Rcs per l'Abruzzo. Tutti in piazza, dunque, per Giulio Ciccone. Dagli amici di sempre, al mondo del ciclismo abruzzese amatoriale e giovanile. Invitati e presenti anche le rappresentanza della Teate e Magic basket di Chieti e della Pallavolo Teatina.

E’ stata un annata sportiva eccezionale per lo scalatore della Trek Segafredo che ha conquistato la maglia azzurra al Giro d’Italia condita dalla straordinaria impresa compiuta il 28 maggio con la vittoria sulla celebre vette del Mortirolo nella tappa Lovere – Ponte di Legno dopo un’emozionante volata a due con il ciclista ceco Hirt. Successi ed emozioni che si sono susseguiti anche al Tour de France, due mesi dopo.

L’11 luglio dopo essersi piazzato secondo nella sesta tappa con arrivo in quota a La Planche Des Belles Filles alle spalle di Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Giulio scavalca in testa alla classifica generale il francese Julian Alaphilippe (Quick Step) e indossa la mitica maglia gialla. Un traguardo, arrivato dopo l’ottimo Giro d'Italia che ha consacrato Ciccone tra i migliori ciclisti in attività.

Il suo team, la Trek-Segafredo, gli ha anche rinnovato il contratto per altri due anni. Giulio Ciccone che da qualche anno vive in provincia di Bergamo, parteciperà a settembre, con la maglia azzurra, al trofeo Matteotti di Pescara.