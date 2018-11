Calcio a 5, Prima vittoria esterna per il Città di Chieti

Violato il parquet del Palaunimol dal Città di Chieti. A Campobasso arriva la prima vittoria esterna per Cornacchia e compagni che superano per 3-2 il Cln Cus Molise e si aggiudicano lo scontro di alta classifica. Si comincia al piccolo trotto ma intorno alla metà del tempo è Barrichello a mancare la prima rete. Negli ultimi minuti cresce il Chieti con Dambrosio che sblocca i suoi al 19' dopo una rapida serpentina in area Cus. Il secondo tempo inizia col Chieti alla ricerca del raddoppio Occasioni da entrambe le parti con i portieri che hanno il loro da fare. Al 9' due palle perse vengono trasformate in contropiedi fulminei dal Cus che ne approfitta per andare sul 2-1 grazie alle reti di Barrichello e Ferrante. Il Chieti impiega un po' di tempo per riprendersi ma il finale della partita è è a tinte neroverdi: la chiave di volta è il portiere di movimento. Di Pietro pareggia con tiro deviato e poi Canale sfruttare al meglio un triangolo per il 2-3 finale. Grazie a questa vittoria il Città di Chieti vola al secondo posto a quota 13 punti, dietro la capolista Bulldog Lucrezia che riceverà proprio i ragazzi di Vinicus sabato 24.

TABELLINO

Cln Cus Molise: Madonna, Verlengia, Ferrante, Di Stefano, Everton, Leccese, Marro, Cioccia, Cavaliere, Drini, Barrichello, Silvaroli. All.re: Sanginario.

CITTÀ DI CHIETI: Cornacchia L, Cieri, Di Pietro, Dambrosio, Corregiari, Cornacchia F, Ciommi, Di Muzio, Canale, Cardinale, D'Elisa, De Luca. All.re: Vinicus Lona.

Arbitri: Seminara (Tivoli), Ricci (Viterbo). Crono: Squilletti (Campobasso).

Ammoniti: Di Stefano, Cioccia (Cus). Cieri, Cornacchia F (Ch).