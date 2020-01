Attestati di merito agli atleti di Lanciano per i risultati nazionali

Sono stati consegnati gli attestati di merito agli atleti di Lanciano o tesserati per società/associazioni sportive con sede legale in città per i risultati di rilevanza nazionale e internazionale conseguiti nel corso del 2019. Venerdì nella cornice della sala d'onore “Benito Lanci” della Casa di Conversazione, alla presenmza del sindaco Mario Pupillo e dell'assessore allo Sport Davide Caporale, hanno ricevuto gli attestati 38 atleti che nel 2019 hanno conquistato un titolo o un risultato sportivo di livello nazionale o europeo o internazionale.

Alla squadra Asd Lanciano Special è stato conferito l'attestato di merito per la conquista del premio Fair Play al Torneo di Quinta Categoria.

Questi gli atleti e le atlete cui sono stati conferiti gli attestati di merito, con i rispettivi risultati sportivi e società di appartenenza: Antonelli Francesco e Di Marco Gioele, Cavalli e Natura, medaglia d'argento in coppia nella specialità Cimkana 2 alle Ponyadi; Caldora Alice, Eterea, medaglia d'oro alle clavette nel campionato interregionale centro est Italia e qualificazione alla fase finale nazionale del campionato di specialità gold di ginnastica ritmica; Caporella Michele, Unione Atletica Abruzzo, medaglia d'argento lancio del disco ai campionati italiani universitari; Caruso Marcello, AIA Lanciano, designatore nazionale arbitri del campionato italiano di Beach Soccer; Chiarini Sara, Eterea, quarto posto nella specialità nastro nel campionato interregionale centro est Italia e qualificazione alla fase finale nazionale del campionato di specialità GOLD di ginnastica ritmica; Ciampini Arianna, Unibasket Lanciano, convocazione al Torneo Nazionale "Gran Galà dell'Umbria" FIP con la rappresentativa Abruzzo; Ciccotelli Michela, Eterea, medaglia d'oro alla palla nel campionato interregionale centro est Italia e qualificazione alla fase finale nazionale del campionato di specialità GOLD di ginnastica ritmica; Codagnone Adriano, CSKS Club, medaglia di bronzo ai campionati europei di Karate in Danimarca nella specialità Kumite a squadre Under 11 anni; Colantuono Gianmaria, Lanciano Calcio 1920, convocazione in nazionale italiana LND under 16; Colonna Luca, CSKS Club, medaglia d'argento Kata individuale juniores ai campionati europei in Romania; Corte Rebecca Maria, Anxa Gym, vicecampionessa italiana nella specialità Fit Kid e partecipazione ai campionati europei Fit Kid; Cuomo Daniela, Anxa Gym, vicecampionessa nazionale di Fit Kid e partecipazione ai campionati europei Fit Kid; D'Amario Carmine, Crea Boxe, medaglia di bronzo ai campionati italiani di box 56 kg.