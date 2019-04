AcquaeSapone, arriva la Lazio per l'ultima di campionato

Ultima giornata di regular season in serie A: l’AcquaeSapone Unigross venerdì alle 20,30 al PalaSantaFilomena (ingresso gratuito) celebra il primo posto già certificato dalla matematica contro la Lazio, ultima e condannata al play-out.

Pérez taglia un altro traguardo dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra: dopo quattro trofei (scudetto, due Coppa Italia e la Supercoppa italiana) e l’esordio storico in Champions League (vittoria del Preliminary Round e secondo posto al Main Round), consegna alla storia per la prima volta il successo al termine della stagione regolare.

Serata che ha poco da dire dal punto di vista della classifica: Mammarella e compagni troveranno l’ottava della classe ai quarti di finale dei play-off scudetto, i siciliani del Maritime Augusta o la Came Dosson.

Il coach spagnolo potrebbe far riposare alcuni big, in particolare quelli impegnati nell’ultima settimana con le Nazionali di Italia e Argentina (Mammarella, Murilo, Ercolessi, De Oliveira, Cuzzolino e Avellino), dando spazio a qualche ragazzo dell’Under 19, che potrebbe così esordire in serie A e seguire la strada già tracciata dai baby Redivo, Iervolino e Marrazzo.

La partita di venerdì sarà anche l’occasione per premiare il miglior giocatore dello scorso mese, Lukaian, che riceverà un riconoscimento dal partner Calista Impianti. La società nerazzurra, inoltre, ospiterà le ragazze del Francavilla Calcio Femminile che riceveranno un omaggio per il loro storico triplete: promozione in serie A2, Coppa Abruzzo e Coppa Italia nazionale di serie C.