Elezioni regionali, Marcozzi (M5S): "Subito al voto o rischi per l'economia regionale"

Si dice "preoccupata per il futuro della regione" la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi che il 14 Agosto ha inviato una nota alla Direzione affari della presidenza per conoscere tempi e modalità di scioglimento del consiglio regionale e per fare chiarezza sulla data di indizione delle prossime elezioni regionali.

Sono preoccupata per alcune ricostruzioni della stampa che avvalorerebbero la tesi secondo cui ci sarebbe la possibilità di tornare al voto addirittura nel marzo 2019. Otto mesi di paralisi istituzionale rappresenterebbero un dramma per l’economia della nostra regione. Il termine massimo è di tre mesi, ma confidiamo che il Presidente della Corte d’Appello, sentito il Vice-Presidente della Giunta, scelga una data fra la metà di ottobre e la metà di novembre. Le dimissioni del presidente D'Alfonso sono state ricevute il 10 Agosto, data dalla quale scattano i tre mesi per tornare alle urne. Il termine massimo sarebbe entro il 10 Novembre ma nulla vieta al Presidente della Corte d’Appello, di scegliere una data antecedente a quella di scadenza dei termini, magari l’ultima domenica di Ottobre o la prima di Novembre. Una scelta che permetterebbe a Regione Abruzzo di avere una maggioranza nel pieno delle sue funzioni e che possa lavorare a importanti atti di programmazione partendo proprio dall’approvazione del bilancio.

La consigliera regionale, tiene a precisare anche in merito ad alcune ricostruzioni in tema di bilancio