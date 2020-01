San Salvo, villa comunale in abbandono: ”Ruggine e sporcizia”

Il Pd di San Salvo attacca l’amministrazione comunale sulla gestione della villa comunale cittadina. In particolare i rappresentanti del Partito Democratico lamentano lo stato di abbandono e di incuria soprattutto in merito ai giochi dedicati ai bambini che risultano arrugginiti e sporchi.

Da tempo denunciamo Riteniamo che un’amministrazione comunale che vanta, da otto anni a questa parte, di aver investito sulla messa in sicurezza delle scuole, lasciando però all’abbandono le aree giochi dedicati ai bambini, è un’amministrazione che deve solo andare a casa perché incurante sia della sicurezza dei bambini, sia del decoro dei luoghi ad esso dedicati sia perché incapace di stanziare piccole somme di denaro per opere quotidiane di manutenzione, decoro e messa in sicurezza delle aree dedicate ai bambini.