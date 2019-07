A Rapino manca da anni il segretario comunale: il sindaco minaccia di riconsegnare la fascia tricolore

Minaccia di restituire la fascia tricolore il sindaco di Rapino Rocco Micucci, per protestare contro la cronica carenza di segretari comunali nei piccoli Comuni d'Abruzzo.

Da anni, infatti, gli enti lamentano l'assenza di questa figura, obbligatoria per legge. E, oggi, Micucci si fa portavoce anche degli altri Comuni interessati, con un appello alle prefetture di Chieti e dell'Aquila, alla Corte dei conti dell'Aquila, al ministero dell'Interno e alla procura di Chieti.

La singolare protesta è scattata dopo la beffa del mese scorso, come spiega lo stesso primo cittadino:

L’assegnazione di una reggenza da parte di un segretario individuato dall’albo dei segretari comunali, dopo 6 mesi di sede vacante e numerose richieste da parte nostra per l’assegnazione, è durata appena una settimana. L’immutata situazione comporta serie difficoltà per il nostro Comune che, non riuscendo a reperire la disponibilità di un segretario, non può ottemperare agli adempimenti in scadenza, ad esempio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, non certo a causa di quest’amministrazione che ha predisposto già tutti gli atti.

Il sindaco, pertanto, chiede che tutti gli enti destinatari del suo appello si attivino, ciascuno per propria competenza, per risolvere la situazione ed eventualmente verificare se si prefiguri anche l’interruzione di pubblico servizio e la conseguente individuazione di eventuali responsabilità. Sindaco e amministrazione, visto l'appello, sottolineano anche che nessuna colpa potrà essere loro addebitata. Anche perché, qualora non venga rapidamente assegnato un segretario comunale al Comune di Rapino, Micucci si dice