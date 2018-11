I marciapiedi di San Giovanni in Venere sono sempre più pericolosi: appello alla Regione

Si aggrava lo stato dei marciapiedi lungo Viale San Giovanni in Venere, a Fossacesia, in maniera tale da rappresentare un serio pericolo per l'incolumità. La situazione negli anni è stata più volte denunciata alla Regione Abruzzo dal Comune, ma le richieste di finanziamento per interventi di risanamento sono rimaste finora senza esito.

E ora l'amministrazione comunale torna a sollecitare insieme ad associazioni, cittadini, gruppi che operano nell’abbazia. Ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio:

Sono anni che siamo impegnati per sanare lo stato di degrado in cui versano i marciapiedi del viale. Per Fossacesia, rendere sicuro e agevole l’accesso all’abbazia è di primaria importanza e non solo per favorire il turismo, che per noi rappresenta un pilastro importante che regge la nostra economia.

San Giovanni in Venere è innanzitutto un luogo di culto e anche una delle aree monumentali più importanti d’Italia. Le visite crescono di anno in anno, così come il numero di coloro che la scelgono per celebrare matrimoni o comunioni. Stiamo per intervenire per mettere a posto un primo tratto dei marciapiedi grazie ainterventi che vedono coinvolti, sulla base di una convenzione urbanistica, anche privati.

Si tratta di lavori che riguardano 200 metri di marciapiede, dalla rotonda su via Marina, fino al Polo Scolastico. Ma non basta: abbiamo redatto un apposito studio di fattibilità, approvato dalla giunta comunale il 24 novembre 2016, per poter eseguire lavori di valorizzazione del viale. La spesa complessiva è di circa 4 milioni di euro. Il programma è in fase di sviluppo con la redazione del piano definitivo e la sistemazione dei marciapiedi. È stato trasmesso alla Regione Abruzzo per programmare il relativo finanziamento. Mi auguro che il Presidente facente funzioni, Giovanni Lolli, ne tenga conto e al più presto possa arrivare dalla Regione il via libera agli interventi.