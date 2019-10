La Lega torna in piazza a Chieti e Lanciano nel fine settimana 

La Lega Abruzzo torna in piazza sabato e domenica gazebo per aderire al movimento in attesa della manifestazione del 19 ottobre a Roma.

“I gazebo saranno presenti sabato a Chieti in largo Martiri della Libertà (9.30/13.00 - 16.30/20.00), domenica a Lanciano in corso Trento e Trieste (dalle 10 alle 13) e a Vasto in piazza Diomede (dalle 16 alle 20).

"La Lega Abruzzo - scrive in una nota il segretario Luigi D’Eramo - torna nelle principali piazze abruzzesi e lo fa con i suoi amministratori locali, sindaci, consiglieri ed assessori regionali. Questo fine settimana presso i nostri gazebo i simpatizzanti potranno tesserarsi al movimento di Matteo Salvini e aderire alla manifestazione prevista per sabato prossimo in piazza San Giovanni a Roma”.