I giovani di Forza Italia Abruzzo raccolgono le firme: "Vogliamo Berlusconi senatore a vita"

Anche a Chieti come in altre regioni, anche i giovani di Forza Italia in Abruzzo si mobilitano alla raccolta delle firme per sostenere la petizione per la nomina del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi a senatore a vita.

Il senatore abruzzese Nazario Pagano lancia un appello agli abruzzesi perché aderiscano alla raccolta delle firme "per una vera riforma della giustizia in Italia".

“L’idea è nata all’indomani della diffusione dell’audio choc di Amedeo Franco, il giudice relatore in Cassazione del processo sulle frodi fiscali delle reti Mediaset, che aveva parlato di “plotone di esecuzione” contro il leader di Forza Italia.Dopo quello che abbiamo letto e sentito in questi giorni - si legge in una nota del coordinamento regionale dei giovani di Forza Italia guidati da Alessandro D’Alonzo - con la scoperta che la democrazia in Italia è stata abbattuta da sentenze pilotate per colpire l’avversario politico, abbiamo sentito forte il dovere di fare la nostra parte per chiedere con forza che si faccia luce su quanto è accaduto nei confronti del presidente Berlusconi. Aderiamo alla proposta di raccogliere le firme per la petizione affinché sia nominato senatore a vita, ma nello stesso tempo è necessario che si metta mano a una vera riforma della giustizia che sia da garanzia per tutti i cittadini e per la stragrande maggioranza dei magistrati integerrimi che ogni giorno svolgono, spesso con difficoltà, questa professione”.

Questi gli appuntamenti per la raccolta firme in Abruzzo: sabato 18 a L’Aquila, domenica 19 a Pescara, sabato 25 a Chieti e domenica 26 a Teramo. E adesso anche