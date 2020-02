Fratelli d'Italia Abruzzo raccoglie firme per sostenere legge di iniziativa popolare

Parte la raccolta firme di Fratelli d'Italia a Chieti e provincia per sostenere 4 proposte di legge di iniziativa popolare: Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Sabato 22 a Chieti (mattino, piazza Vico) e Lanciano (pomeriggio, corso Trento e Trieste).

Domenica 23 a Francavilla (mattino, piazza Sant'Alfonso) Atessa (mattino, piazza Italia) e Chieti Scalo (mattino, piazzale Marconi)

Per firmare è necessario portare conn sè un documento di identità. Inoltre, Fdi lancia in tutta la provincia di Chieti la campagna adesioni 2020, il partito di Giorgia Meloni conta "di attrarre tanti nuovi iscritti - si legge in una nota - a seguito della grande considerazione che il nostro leader gode ormai da mesi".