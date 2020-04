Fase 2, il Pd: “Perché non investire sull’ex San Camillo? Giunta regionale dimentica Chieti”

Un piano di recupero e valorizzazione delle strutture ospedaliere di Chieti, dal San Camillo ai corpi C ed F del Santissima Annunziata in vista della fase 2 dell'emergenza Covid-19: a proporlo è il Partito Democratico di Chieti con i gruppi consiliari Pd e ChietixChieti chiedendo l'utilizzo dei 120 milioni di euro di fondi a disposizione per la sanità teatina. Mentre a Pescara in pochi giorni si è conclusa una gara per la realizzazione di un covid hospital, il Pd teatino fa presente come siano stati dimenticati interventi per fronteggiare la prossima fase dell’epidemia negli altri territori.

"Manca completamente la programmazione – evidenziano i consiglieri comunali del centrosinistra - gli operatori della sanità, i sindaci dei territori e i cittadini sono stati lasciati soli: mancavano i dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e mascherine e sui risultati dei tamponi effettuati abbiamo avuto dei ritardi nelle risposte che si sono protratti fino a 15-18 giorni”.

I capigruppo Febo e Zappalorto puntano il dito contro il sindaco Umberto Di Primio e l'assessore regionale Mauro Febbo: “Finora è giunto solo un silenzio assordante. Gli investimenti nella sanità del territorio sono fondamentali per mettere in campo iniziative di prevenzione e sorveglianza sanitaria anche nella fase 2 dell'emerenza Covid-19. Spiace rilevare che in un anno di guida del centrodestra in Regione Abruzzo siano stati tolti fondi per il nuovo ospedale e non sia stato previsto nulla. Su questa battaglia per la salute dei cittadini – promettono - non intendiamo abbassare la guardia e continueremo a tenere i riflettori accesi. Chieti, i suoi medici, il suo personale sanitario e i suoi cittadini attendono risposte e progetti”.