La politica regionale piange la scomparsa di Emidio Alimonti

Pescara piange la scomparsa di Emidio Alimonti

ÈÈ morto Emidio Alimonti, 66 anni, architetto ed ex esponente della politica regionale. Ricoverato da alcuni giorni in ospedale sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso. Alimonti era nato e cresciuto a Guardiagrele per poi trasferirsi a Pescara.

Conseguì la laurea in Architettura all'università d'Annunzio e l'abilitazione di Architetto all'ateneo di Firenze. Dal 1995 al 2000 è stato consigliere regionale con Forza Italia. Alimonti lascia la moglie Flora, i figli Alessandra e Cesare, la mamma Iolanda, la sorella Maria Luisa e il genero Luca.

Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio, martedì 3 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata in via Rio Sparto di Pescara, muovendo anticipatamente dall’ospedale Civile.

