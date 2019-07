Emergenza Sanità in Abruzzo, turni festivi e notturni: “Un solo medico per 80 pazienti”

"Un solo medico per 80 pazienti nei turni festivi e la notte". A sostenerlo e' il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5s) che torna a denunciare "la cronica mancanza di medici nella sanita' abruzzese per il quale la Giunta di centrodestra non sembra riuscire a trovare alcuna soluzione".

Ad aggravare la situazione i periodi festivi e i turni di notte, quando

"L'unica soluzione percorribile sembra essere quella della guardia interdivisionale che mette a dura prova medici e personale infermieristico gia' costretti a massacranti turni di lavoro. Negli ospedali abruzzesi, nelle ore notturne e nei giorni festivi, si puo' arrivare ad avere un solo medico reperibile per circa 80 pazienti, in 4 o 5 reparti, spesso distribuiti su piani diversi nella stessa struttura. Cosi', in caso di emergenza, il medico di turno e' costretto a vere e proprie maratone per arrivare in tempo ad assistere chi ha urgente bisogno di soccorso, accantonando momentaneamente gli altri pazienti".

Accade quindi che

"Medici specializzati devono operare in reparti per cui non hanno specializzazione o aggiornamento". Situazioni presenti, per esempio, a Pescara e Chieti, con "il rischio di non assicurare una corretta assistenza".

Di qui l'appello alla Giunta regionale e l'assessore Nicoletta Veri':